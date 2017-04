Wat je durft, ben je zelf

Een jongen met uitgesproken wenkbrauwen springt in de sloot. Drijfnat is hij, maar hij giert het uit. Dat heeft hij toch maar gedaan. Een andere jongen gooit water uit een glas in het gezicht van een begeleider. ,,Yolo!'' roept de groep.



Yolo staat voor you only live once. Hier is het een spel. Je pakt een kaartje met een opdracht, meestal iets absurds dat je nooit doet, en voert die uit. Daarna roept de groep 'yolo!' en applaudisseert.



In het Groene Hart tussen weilanden en slootjes in veldstudiecentrum Hei- en Boeicop verblijven 27 jongeren een week op een Stay Strongkamp. Dat is een vakantiekamp van Stichting De Ster waar ze spelletjes doen, 's nachts keten en buiten zijn. Maar deze jongeren leren ook zelfverzekerd te worden, vrienden te maken en voor zichzelf op te komen. Vaak hebben ze behoorlijk wat te verwerken: gepest zijn, een eenzame tijd op school, een scheiding van ouders of ze zijn erg gevoelig voor groepsdruk.



Het zijn geen stempels om mee te koop te lopen. Niemand wil 'hulp nodig' hebben. Dat proberen ze bij Stay Strong te allen tijde te vermijden. De Ster heeft het altijd over 'een steuntje in de rug geven'. Zo ook in aanloop naar de landelijke dag tegen het pesten op woensdag 19 april.