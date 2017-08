Wereld Kattendag: wie heeft de leukste kat? Stuur je foto in en doe mee!

bikini-test Underboob? 'Je hebt geluk als je bikini na een duik nog om je nek hangt'

2 augustus De triangel bikini ken je vast en zeker, maar heb je al gehoord van de off shoulder en de underboob? Deze vallen onder de bikinitrends van 2017. Een modieus verzamelitem of kun je er comfortabel een baantje in trekken? Sandra van More Style Than Fashion en Jasmijn van Fashionscene vellen een oordeel.