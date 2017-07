Auto in brand gestoken in Loon op Zand; alerte buurtbewoners voorkomen erger

LOON OP ZAND - Oplettende buurtbewoners hebben op de Juweelstraat in Loon op Zand in donderdagavond rond kwart over elf een auto in brand gestoken. De auto werd in de buurt vande benzinedop in brand gestoken.