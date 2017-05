Auto landt ondersteboven op snelwegoprit; bestuurder met 'engeltje op schouder' klimt er zelf uit

Documentaire over Duitse soldaten in Kaatsheuvel die joden redden

3 mei KAATSHEUVEL - Werner Klemke en Johann Gerhardt komen in 1940 met Hitler’s legers naar Nederland. Beide zijn creatievelingen. Werner (23 jaar) is tekenaar en Johann (30) fotograaf. In boekhandel Erasmus in de hoofdstad hebben zij een toevallige maar zeer bepalende ontmoeting met journalist Mels de Jong.