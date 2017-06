Auto rijdt door na aanrijding met fietser

Waarom Disneyland Parijs géén winst maakt, en de Efteling wel

21 juni KAATSHEUVEL - Waar Disney het lek niet boven krijgt, ziet de Efteling zijn bezoekcijfers al jaren stijgen. In 2016 kwamen er liefst 4,76 miljoen mensen langs in Kaatsheuvel, 80.000 meer dan het jaar ervoor. Het Brabantse park behoort daarmee sinds enige tijd tot de 25 best bezochte parken in de wereld.