Benefietavond voor zieke Danaé in Kaatsheuvel

Nieuwe basisschool Kaats­heu­vel-West bij KlimOp

7 juli KAATSHEUVEL - Een nieuwe basisschool op Westkant-Zuid in Kaatsheuvel is vrijwel zeker van de baan. Het college heeft de stekker uit het voorkeursplan getrokken. ,,Er blijkt geen draagvlak in de buurt." Als enige plek voor nieuwbouw is nu de huidige KlimOp over.