Bestelbusje van shoarmatent rijdt huis binnen in Udenhout, bestuurder naar ziekenhuis, bewoners waren thuis

UDENHOUT – In Udenhout is dinsdagavond een bestelbusje uit de bocht gevlogen en met behoorlijke snelheid tegen de voorgevel van een woning terechtgekomen. De bestuurder, een medewerker van een shoarmatentje in Berkel-Enschot, is bevrijd door omstanders en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.