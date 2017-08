Bobsleebaan in de Efteling al twee dagen dicht door technische storing

KAATSHEUVEL - Fans van de bobslee in de Efteling hebben maandag pech: de attractie is al sinds zaterdagmiddag dicht door een technische storing.

Vlak voor de storing vond er ook een hele lichte botsing plaats tussen twee wagentjes aan het einde van de rit, maar volgens een woordvoerster hadden die twee dingen niets met elkaar te maken. ,,Zo'n kleine botsing is iets wat wij vaker meemaken, vooral als de baan glad is. Er is dan geen gevaar voor passagiers, maar die kunnen er misschien wel van schrikken."

Wanneer de technische storing verholpen is, kon de woordvoerster nog niet zeggen. ,,We vinden het heel vervelend en hopen dat we maandag nog achter de oorzaak kunnen komen", vertelt zij. ,,Maar ik kan er niks over zeggen. Dat kan over een uur zijn, maar ook nog wat langer duren."