Bosbrand in Loon op Zand onder controle door brandweer

Man aangehouden in Kaatsheuvel na rijden tijdens ontzegging rijbevoegdheid

23 mei KAATSHEUVEL – Een 42-jarige man uit Dongen is maandagavond rond elf uur aangehouden door agenten. Hij reed over de Gerard Davidstraat in Kaatsheuvel terwijl hem rijbevoegdheid is ontzegd. Dat meldt de politie.