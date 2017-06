Brandweer blust bosbrandje in Kaatsheuvel... met een tuingieter

Primeur! Kaatsheuvel krijgt een uitlaatservice… voor bejaarden: 'We laten ze uit hun hok komen'

14 juni KAATSHEUVEL – Een uitlaatservice voor bejaarden. Het klinkt als een hele foute grap, maar in Kaatsheuvel gaat het er deze maand echt van komen. ,,Want ook ouderen moeten zo nu en dan even uit hun hok kunnen”, zegt initiatiefneemster Monique Koesen-Vermeeren.