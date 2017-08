Droomklus bij Efteling, Diego Terroba werkte mee aan Symbolica: 'Een eerbetoon aan bedenker Pardoes'

BERGEN OP ZOOM - Twaalf jaar oud is Diego Terroba uit Bergen op Zoom als hij met zijn ouders naar de Efteling gaat in 1987. ,,De Fata Morgana was toen net geopend. Ik weet nog dat ik daar aan dat water stond en voor het eerst dacht: dit wil ik ook gaan doen’’, vertelt hij.

Jaren later staat Terroba weer aan dat water. Maar nu ziet hij hoe zijn kikkers, die horen bij de watershow Aquanura, worden geplaatst. ,,Vlakbij de plek waar ik als kind stond. Dat vond ik wel een leuk moment.’’

Volledig scherm Diego Terroba in zijn eigen atelier. © Chris van Klinken / Pix4Profs Terroba is decorateur en kunstenaar. Ambachtsman noemt hij zichzelf. In bijna alle grote pretparken in Europa heeft hij wel gewerkt. Vooral voor de Efteling heeft hij veel gedaan, maar ook Disneyland en Wildlands Adventure Zoo in Emmen.

Emmen en Efteling

Terroba’s loopbaan begon eigenlijk al op de lagere school. Twee keer in de week zat hij op schilder- en tekenles. Na de middelbare school kwam hij terecht bij een bedrijf in Rotterdam, waar hij grote bioscoopposters schilderde. Zo is hij in het werk gerold dat hij nu doet: decors bouwen voor attractieparken. Twee jaar lang heeft hij bijvoorbeeld in Emmen gezeten voor de nieuwe dierentuin. Al die tijd was hij verantwoordelijk voor het uiterlijk van de 30.000 vierkante meter grote dierentuin: de rotspartijen.

In 2003 was de eerste klus van Terroba bij de Efteling. ,,Sinds die periode heb ik bijna aan alle nieuwe attracties meegewerkt.’’ Wie in De Vliegende Hollander heeft gezeten, bij Station de Oost is uitgestapt of in de Pardoes Suite heeft geslapen, heeft wel iets meegekregen van Terroba’s werk. ,,Alle ornamenten en gevels van De Nieuwe Kleren van de Keizer heb ik zelf gesneden.’’

Volledig scherm Symbolica voert bezoekers langs de magische, verborgen kamers van het Paleis der Fantasie. © ANP Op 1 juli opende Symbolica, de duurste attractie van de Efteling tot nu toe. Mascotte Pardoes is de gastheer tijdens deze darkride, die bezoekers voert langs de magische, verborgen kamers van het Paleis der Fantasie.

Pardoes

Het hele Efteling-ontwerpteam was betrokken bij het ontwerp en de creatie van de diverse scènes in Symbolica, toch had de Bergenaar genoeg mogelijkheden om zijn stempel op het project te drukken.

En dat was belangrijk voor hem. Symbolica gaat namelijk over de wereld van Pardoes. De bekende mascotte is voortgekomen uit het creatieve brein van Henny Knoet, de bekende ontwerper van de Efteling. Ook hij kwam uit Bergen op Zoom. Terroba heeft in het verleden vaak met hem samengewerkt. ,,We hebben het heel vaak gehad over de wereld van Pardoes. Ik geloofde daar echt in’’, zegt Terroba. ,,We hebben in die tijd ook besproken hoe die wereld er uit zou kunnen zien.’’

Knoet overleed in 2013 op 71-jarige leeftijd. Vlak voor hij een paar jaar daarvoor met pensioen ging, maakte hij, samen met ontwerper Sander de Bruin, nog een stijlboek over de wereld van Pardoes.

Diorama

,,Ik heb geprobeerd wat hij mij verteld heeft in het ontwerp terug te laten komen. Ik heb het daarin een plekje willen geven’’, zegt Terroba. ,,Om op zijn manier de wereld te laten zien, als een soort eerbetoon aan hem. Ik heb geprobeerd iets neer te zetten waar hij trots op zou kunnen zijn.’’

Het bekendste onderdeel van Symbolica is misschien wel het diorama, een miniatuurstad. Daar is ook de meeste tijd in gaan zitten, vertelt de Bergenaar. ,,In het stijlboek stonden afbeeldingen en op basis daarvan ben ik gaan schilderen.'' Daarna is vervolgens een maquette gemaakt. ,,Het schilderij heeft uiteindelijk ook een plekje in Symbolica gekregen.’’

Volledig scherm Het eindproduct: het diorama in Symbolica. © Efteling

Echte plannen of wensen voor de toekomst heeft hij niet. ,,Het maakt me eigenlijk niet meer zo uit voor wie ik werk. Een groot attractiepark of een groenteboer: ik vind het gewoon tof om dingen te maken waar ik mijn creativiteit in kwijt kan.’’