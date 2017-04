Een heldendaad: Mobie (47) gooit truck voor verwarde spookrijder op Midden-Brabantweg

LOON OP ZAND/TILBURG - Een held, noemen zijn vrienden hem. En hijzelf? Hij deed wat iedere vrachtwagenchauffeur op zo’n moment zou doen: snel en kordaat handelen. Maar een held? ,,Ik zag het als mijn plicht om hem tegen te houden”, zegt de 47-jarige Mobie Hesselberth uit Kaatsheuvel. Dinsdag hield hij een spookrijder tegen op de Midden-Brabantweg, ter hoogte van Loon op Zand.

Amper bekomen van de schrik vertelt de ervaren chauffeur over zijn heldhaftige daad, op verzoek van deze krant.

Zonder aarzelen gooide Mobie zijn truck voor een spookrijder die met ongeveer zestig kilometer per uur naderde. Hij leek onder geen beding te stoppen. ,,Hij gebaarde zelfs dat ik maar aan de kant moest gaan. Ik geloofde mijn ogen niet.”

'Hij was de kluts kwijt'

Mobie is onderweg naar huis en rijdt met zijn vrachtwagen over de Midden-Brabantweg, in de richting naar Tilburg. Hij wil ter hoogte van Loon op Zand de afslag nemen, als hij in de verte een grijze personenauto ziet aankomen. De auto komt steeds dichterbij. ,,Achter het stuur zat een oudere man. Volgens mij was hij volledig de kluts kwijt.”

Op dat moment is het erg druk op de Midden-Brabantweg. ,,Het was bijna avondspits, dus er reden nogal wat auto’s achter mij. In een fractie van een seconde besloot ik in te grijpen. Ik gaf een draai aan het stuur en parkeerde mijn vrachtwagen dwars over de rijbaan, zodat deze meneer vol op de rem moest. Dat deed hij gelukkig ook”, zegt Mobie.

'Ik was behoorlijk geschrokken'

Op de andere rijbaan komt een politieauto met loeiende sirenes aangereden. De agenten stappen uit, klimmen over de vangrail en halen de oudere man uit de wagen. ,,De agenten gaven het sein dat de situatie weer veilig was, dus ik vervolgde mijn weg zonder uit te stappen. Onderweg naar huis kon ik aan niets anders denken. Ik was behoorlijk geschrokken. Wat als die man gewoon was doorgereden?”

Op zijn Facebook-pagina stromen de complimenten nog altijd binnen. Vrienden en kennissen noemen hem een held. “Allemaal leuk en aardig, maar ik hoop dit niet nog eens mee te maken. Ik ben nu 25 jaar vrachtwagenchauffeur en heb zoiets nog nooit zoiets heftigs op de weg meegemaakt.”

Tweede spookrijder

Volgens de politie heeft de spookrijder, inderdaad een oudere man, geen aanrijdingen veroorzaakt. Hij zou tijdens het rijden onwel zijn geworden. De man is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Op basis van het medische onderzoek wordt besloten of de man zijn rijbewijs mag houden. De man is niet gearresteerd, benadrukt de politie.

Een paar dagen later was het opnieuw raak in de regio. Een bestuurder reed op de N65 tussen Tilburg-Noord en Haaren in tegengestelde richting. De VID adviseerde daarop andere automobilisten rechts te houden en niet in te halen. De spookrijder werd door de politie niet meer aangetroffen.

Dodelijke afloop

Volgens de VID zijn spookrijders vaak oudere mensen, verwarden, mensen onder invloed van drank of drugs of mensen die levensmoe zijn. Vermoedelijk is de man op de Midden-Brabantweg terechtgekomen omdat hij tijdens het rijden niet goed werd.