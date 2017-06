Efteling-abonnees enthousiast na eerste ritje in Symbolica, maar de muziek mag harder

KAATSHEUVEL - 'Wauw! Top attractie! Paar puntjes: muziek staat wel te zacht, en de animatronics mogen wel wat harder praten.' Het is een Twitterreactie van Luc Verheijen, die woensdag als een van de gelukkigen alvast een ritje mocht maken in Symbolica.

De nieuwe Efteling-attractie wordt vrijdag pas gepresenteerd aan de pers en gaat zaterdag open voor alle bezoekers. Maar dinsdag en woensdag mocht duizenden abonnementshouders alvast plaatsnemen in de gondels. Met veelal positieve reacties als gevolg.

Schattentour

Nick Beurskens is vooral onder de indruk van de Schattentour in de attractie. #flabbergasted, schrijft hij. Twitteraar Lars is het daar niet helemaal mee eens. ,,Interactieve gedeelte van de Schattentour van Symbolica is voor kinderen leuk, maar voor de normale bezoeker niet echt bijzonder."

Een andere abonnementshouder vindt dat de Efteling zichzelf heeft overtroffen. Hij heeft 'heel de ride met kippenvel gezeten'. Olaf Wesel, die dinsdag al een ritje mocht maken, geniet ook een dag later nog na. ,,24 uur na Symbolica overheerst vooral verlangen om die wereld nog eens te bezoeken. De sfeer heeft ergens een sterke aantrekkingskracht."

Muziek

Maar, zoals je van trouwe Eftelingfans kunt verwachten, kijken veel abonnementshouders ook met een kritisch oog naar de attractie. Her en der lijken er nog wel verbeterpuntjes te zijn. Hoewel de muziek zelf positief wordt ontvangen - 'Muziek van Symbolica is echt het einde' - zijn er bezoekers die niet helemaal tevreden zijn over het geluidsniveau. ,,De muziek moet veeeel harder", laat iemand aan het pretpark weten.

De Efteling deed er meer dan een jaar over om de attractie te bouwen. Vorig jaar maart ging de eerste paal de grond in. Per uur kunnen er zo'n 1.400 bezoekers een ritje maken in een van de 34 karretjes die door de zalen rijden. De attractie is de grootste en tevens duurste attractie die de Efteling tot nog toe heeft gebouwd. Symbolica kostte zo'n 35 miljoen euro.