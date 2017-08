Efteling beleeft topdag op mooie zomerzaterdag

Oudste deelnemer Trekkertrek: 'Ik ben de gelukkigste man op aarde!'

14:57 KAATSHEUVEL - ,,Al die mensen die me aanmoedigen en applaudisseren. Ik wist niet wat me overkwam. Waar maak je zoiets nog mee?" Marry Oerlemans was zaterdag de oudste deelnemer aan de Kaatsheuvelse Trekkertrek. Met zijn 88 jaar kon hij met gemak de concurrentie met de jongeren aan. Het enthousiasme van de toeschouwers was het eerste dat hem opviel.