Efteling geeft inkijkje in Symbolica; vijf vragen over de nieuwe attractie

Wat is Symbolica? Symbolica is een nieuwe attractie van de Efteling. Het wordt een zogenaamde 'darkride', een binnenattractie, voor het hele gezin. De attractie wordt vergelijkbaar met ervaringen als Fata Morgana en Droomvlucht. ,,Symbolica wordt echt een attractie voor de hele familie, gasten van alle nationaliteiten en generaties gebruiken immers hun fantasie", aldus voorzitter Fons Jurgens van de Raad van Bestuur van het attractiepark.

Wanneer begon de bouw van Symbolica? De eerste paal werd geslagen op 8 maart 2016. In totaal gingen 646 palen de grond in om de fundering te vormen voor het 'Paleis der Fantasie'.

Hoe ziet Symbolica eruit?

Symbolica springt meteen in het oog voor bezoekers. De attractie is het paleis waar Pardoes en Pardijn wonen. Bij het ontwerpen van het paleis werden andere paleizen als inspiratiebron gebruikt. Daarom zijn de tuinen van Symbolica bijvoorbeeld van groot belang. ,,Tuinen zijn een belangrijk onderdeel van paleizen over de hele wereld, de paleistuin van Symbolica is mede geïnspireerd op tuinen van andere grote paleizen”, vertelde Olaf Vugts, die zich bezighoudt met de beeldvorming van attracties in het park. In de tuin plaatst de Efteling 800 zonnepanelen.