Efteling komt met eigen verklaring voor bezoekers met beperking

UPDATE VIDEO: Man zwaargewond na remmen voor politiecontrole op Mid­den-Bra­bant­weg

27 april TILBURG - Een automobilist die wilde remmen voor een politiecontrole op de Midden-Brabantweg tussen Kaatsheuvel en Tilburg, verloor donderdagochtend rond kwart over elf de macht over het stuur en is tegen een boom gereden. De man is zwaargewond onder begeleiding van een ingevlogen trauma-arts per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt een ooggetuige.