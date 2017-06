Efteling opent binnen drie jaar nieuwe attractie

,,Om in 2020 vijf miljoen bezoekers te kunnen trekken, investeren we in drie fases", vertelt Jurgens aan Looopings. De eerste fase bestond uit de komst van achtbaan Baron 1898 en de uitbreiding van vakantiepark Bosrijk in 2015. Fase twee wordt dit jaar gerealiseerd, met Symbolica en vakantiepark Loonsche Land.

De derde fase begint in 2019 of 2020. ,,We hebben prachtige kant-en-klare plannen voor attracties op de plank liggen", legt de voorzitter van de raad van bestuur uit. ,,Welke attractie er komt, is nog niet definitief besloten. Dat moet nog voorgelegd worden aan de raad van commissarissen."

De directeur van het attractiepark legt de focus op de capaciteit van de nieuwe attractie. ,,Op die manier kunnen we de wachttijden in toom houden. Het zou onverstandig zijn om te investeren in attracties met een capaciteit van minder dan duizend personen per uur." In Symbolica kunnen elk uur 1400 bezoekers een ritje maken.