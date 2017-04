Efteling-oproep loopt storm: binnen 4 uur melden 500 grootouders zich aan voor musical

,,Ik kreeg volgens mij om één minuut voor twee een telefoontje dat we het inschrijfformulier offline moesten halen", vertelt Efteling-woordvoerster Mariette Siezenga. Normaal gesproken laten ze zo'n formulier een paar dagen of week online staan, maar ditmaal was er een limiet van vijfhonderd aanmeldingen op gezet. ,,We hebben namelijk wel eens 3.500 kinderen moeten teleurstellen."

Volgens de woordvoerster zal het aantal aanmeldingen zich vanzelf inperken tot de gewenste 450. ,,We moeten namelijk altijd uitgaan van afvallers", vertelt Siezenga. ,,Sommige kinderen hebben zich uit enthousiasme opgegeven en niet overlegt, of ze zijn toch niet beschikbaar in de periode die nodig is."

Klaarstomen

Het waren niet de opa's en oma's die zich voor de musical konden aanmelden, maar kinderen tussen de 6 en 10 jaar. Zij konden zich inschrijven om samen met hun opa of oma aan de musical mee te doen. Die zal vanaf september op de planken te zien zijn. In oktober is de officiële première, waarna hij tot maart te zien is. De kinderen en opa's en oma's die mee mogen doen, worden tussen 26 mei en 21 juni klaargestoomd op de Sprookjessprokkelaarschool. Siezenga: ,,Dan krijgen ze workshops zodat ze beter weten wat ze kunnen verwachten."