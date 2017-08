Gebouw ontzet door knal: kinderopvang en scouting Kaatsheuvel wijken uit

Niet op instorten

Jonkergouw stelt dat het gebouw niet op instorten staat. Jonkergouw: ,,Toen we het dak wilden plaatsen, werd al duidelijk dat de muren mogelijk niet sterk genoeg waren. Daarom hebben we dat er los op gebouwd.'' Het incident gebeurde vorige week vrijdagavond al, maar wordt nu pas bekend, nadat voorbijgangers melding maakten van de schade.

Onderzoek

Het gebouw is afgezet. De scouting hoopt het volgende week zaterdag weer te kunnen gebruiken, maar of dat ook kan hangt af van de staat. Momenteel wordt onderzocht wat de schade precies is en hoe het gebouw weer bereikbaar kan worden gemaakt. Ook de verzekeraar doet onderzoek, naar wat er precies is gebeurd.