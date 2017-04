'Geef die man een lintje!' Trucker die verkeersdrama voorkwam bedolven onder reacties

Loon op Zand haakt af: 'Visie alleen voor Langstraat is ons te beperkt'

15:17 KAATSHEUVEL - De gemeente Loon op Zand is niet van plan om samen met Waalwijk en Heusden een toekomstvisie te maken. ,,Een focus alleen op De Langstraat is ons te beperkt", zegt burgemeester Wim Luijendijk van Loon op Zand. ,,We werken ook samen met andere gemeenten."