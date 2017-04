Geen dagje Efteling, want geen doktersverklaring: 'Moet ik bewijzen dat ik gehandicapt ben?'

Geen huur voor Loonse biljarters in De Wetering

21 april LOON OP ZAND - De ballen blijven voorlopig gratis rollen over de twee biljarts in De Wetering in Loon op Zand. De gemeente erkent het bezwaar van de vier biljartverenigingen tegen de opgelegde huur. Het college nam een motie van VVD en Pro3 over en hiermee zijn de huurverhogingen ongedaan gemaakt. Ook de overige raadsfracties stemden ermee in.