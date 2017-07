Gehandicapten teleurgesteld in Efteling: ook Symbolica niet voor rolstoelgebruikers

KAATSHEUVEL - Het was een grote domper voor Annemarie Verbunt. Ze was zaterdag in de Efteling om eindelijk dat gedroomde ritje te maken in de nieuwe attractie Symbolica. Tot ze bij de ingang een vervelend pictogram zag. Kun je niet uit je rolstoel? Dan kun je Symbolica niet in.

,,Ik dacht: het is 2017, we hebben een VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten. Bij de bouw van zo'n paradepaardje van 35 miljoen zal wel rekening gehouden zijn met mensen in een rolstoel'', zegt Verbunt. Niet dus, zo kreeg ze bij de toegang tot de attractie te horen.

Een medewerker bracht Verbunt nog wel naar de uitgang van de attractie, waar ze de karretjes kon zien en de muziek kon horen. ,,Heel aardig, hij heeft zijn best gedaan. Maar ik zag de karretjes en dacht: dat is toch simpel op te lossen. Maar misschien denk ik té simpel.''

Veiligheid

Een woordvoerder van de Efteling is helder over de regels. ,,Als je zelf de transfer kunt maken van de rolstoel naar de attractie, of enigszins kunt lopen, kun je er wel in. Dat heeft te maken met de veiligheid.'' Als er ontruimd moet worden, moeten bezoekers zelf snel naar buiten kunnen lopen.

Er zijn wel attracties waar mensen met hun rolstoel in kunnen. De Pagode bijvoorbeeld, en de Pandadroom. En in Villa Volta is een speciale ruimte, waar rolstoelgebruikers een video kunnen zien van wat zich binnen afspeelt. Maar ze willen weleens wat meer.

,,Ik kreeg op Twitter wat modder over me heen. Mensen zeggen: 'Je wilt dat de hele wereld zich aanpast''', zegt Verbunt. Zo kreeg ze te horen dat ze een'zeikwijf' was. ,,Maar ik heb het juist op mezelf betrokken. Ik wilde laten zien wat ik tegenkwam.''

Ook kreeg ze bijval. Van ene Marly bijvoorbeeld: 'Zonde...zo'n mooie dure attractie maken die niet toegankelijk is...niet meer van deze tijd!'

Te laat

De Tilburgse Amber Bindels, zelf ook rolstoelgebruiker, is eerder dit jaar benaderd door de Efteling om mee te denken over rolstoeltoegankelijkheid. Dat gebeurde na een klacht over de toegangsregels voor gehandicapten. Ze heeft na de zomer voor het eerst contact met medewerkers van het attractiepark, verwacht ze.

Bindels had graag meegedacht over de toegankelijkheid van Symbolica. ,,In Eurodisney is in elk geval één attractie waar je in kunt. Om te beginnen zou dat in de Efteling ook moeten kunnen.'' Maar ze kreeg al tijdens de bouw van de nieuwste attractie te horen dat Symbolica niet meer aangepast kon worden. ,,Het plan was daarvoor al te vergevorderd. Er viel niet echt iets aan te doen.''

Hoop

Toch gaan veel rolstoelgebruikers vol goede hoop naar de nieuwe attractie toe. Verbunt: ,,Het is geen achtbaan. Je zou zeggen dat er wel iets voor rolstoelgebruikers is te regelen. Er staat zelfs een bordje: attractie voor de hele familie. Daar zie ik tussen haakjes al staan 'behalve als je in een rolstoel zit'.''