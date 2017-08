Gezellig struinen over de Negen Pleinen in de Efteling

Op de negen verschillende pleinen door het park, zoals het bekende Carnaval Festival Plein of daar waar de Fata Morgana te vinden is, is veel te zien en te beleven. Zo kijken ouders Richard en Evelien bij de ‘Sprookjes Sprokkelaar’ hun ogen uit. ,,Kijk onze kinderen eens zitten”, zegt Richard. Hij wijst naar zoon en dochter, die vanuit hun buggy met open mond van het schouwspel zitten te genieten. ,,Wij voelen ons niet veel anders.”

Het is de zevende keer dat het Negen Pleinen Festijn wordt gehouden. De opzet is dit jaar een beetje veranderd; het programma is verdeeld over twee avonden in de week. Een goede keuze denkt Femke van Es, Hoofd Communicatie bij de Efteling. ,,Voorheen hadden bezoekers alleen de zaterdagavond om de shows te zien. Door die te verdelen maken we het voor hen makkelijker om langs te komen.”