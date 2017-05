Goed gesprek Amber en Efteling: Eigen verklaring gehandicapten blijft, maar toegankelijkheid attracties wordt onderzocht

TILBURG - De verplichte eigen verklaring blijft bestaan, maar de Efteling gaat wel kijken hoe nieuwe en bestaande attracties beter toegankelijk kunnen worden gemaakt voor gehandicapten. En daar mag Amber over mee gaan praten. Dat zijn de belangrijkste resultaten van het gesprek dat de Tilburgse rolstoelgebruiker Amber Bindels (28) woensdag met het management van de Efteling had.

De Tilburgse leidt aan spasmen en kon haar uitje naar de Efteling op 23 april vergeten omdat ze geen doktersverklaring had en daarom geen gebruik mocht maken van de aparte invalideningang bij attracties. Het pretpark stelde zo'n verklaring vanaf 1 maart verplicht voor iedereen die van de gehandicapteningangen bij de attracties gebruik wil maken. Volgens het park was die nieuwe regel juist bedoeld om misbruik van die ingangen te voorkomen en de wachttijd voor gehandicapten te verkorten.

Het verhaal van Amber leverde het pretpark een hoop kritiek op en er werden zelfs kamervragen gesteld. De Efteling gaf na de kritiek aan open te staan voor suggesties en daarom werd de doktersverklaring omgezet in een eigen verklaring die je vooraf via internet op kunt halen en zelf in kunt vullen en werd er een afspraak gemaakt voor een gesprek met Amber.

Verklaring blijft

De Tilburgse ging woensdagmiddag dat gesprek aan met directeur marketing en communicatie Koen Sanders, manager attracties Jos van Schijndel en lid van de Raad van Bestuur Coen Bertens. Is ze tevreden? ,,De verplichte verklaring blijft wel in stand en dat vind ik op zich jammer. Ik had liever gezien dat het bleef zoals het was, zonder verklaring. Maar ze gaan op een andere manier naar toegankelijkheid kijken, bijvoorbeeld naar karretjes waarmee je met rolstoel in een attractie kunt. Want een aparte ingang maakt een attractie nog niet toegankelijk." En daar is Amber heel blij mee.

Waarom de Efteling aan de eigen verklaring vasthoudt? Volgens directeur marketing en communicatie Koen Sanders van de Efteling is die reden tweeledig: ,,Enerzijds willen we mensen via de verklaring wijzen op de veiligheidsvoorschriften, ook in het geval van calamiteiten. Anderzijds is het ook een soort waarborg om misbruik van de faciliteiten voor gehandicapten tegen te gaan.'' In de eigen verklaring geven mensen aan of ze met hulp van een begeleider in en uit een attractie kunnen komen. Ook in het geval van een ontruiming. Is dat alleen met hulp, dan dient de gehandicapte volgens de voorwaarden minstens één eigen begeleider van 16 jaar of ouder bij zich te hebben.

Het pretpark gaat volgens Amber nog wel kijken of het indienen van de eigen verklaring door gehandicapte bezoekers op een snellere manier kan: ,,Dat moet nu via de gastenservice en dat kan een lange rij opleveren."

Onderzoek

Volgens Bindels wordt de Efteling niet van vandaag op morgen beter toegankelijk voor gehandicapten: ,,In mei en juni wordt er onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van het park door Ongehinderd en de Zonnebloem. In september zijn de resultaten bekend en worden er plannen gemaakt voor de Efteling in 2018 en dan mag ik mee komen praten." Volgens Amber is dat iets dat het pretpark vaker moet doen moeten doen: ,,De Efteling moet vaker met mensen met een handicap praten dan over. De bedoelingen van het park zijn niet slecht, maar onwetendheid speelt wel een rol. Een tribune met rolstoelplaatsen zoals bij Raveleijn kan perfect voldoen aan de bouwvoorschriften maar nog steeds zorgen voor slecht zicht voor de rolstoelers. Dat is bijvoorbeeld al aangepast."

Het park heeft toegezegd naar de ideeën van Bindels over toegankelijkheid te kijken. Ze opperde bijvoorbeeld het plan om gehandicapten toegang op afspraak te geven bij attracties. Dat wordt door de Efteling meegenomen in het onderzoek.