HANK/KAATSHEUVEL - Bij een witwasonderzoek rond het stratenmakersbedrijf van P.V. uit Sprundel, heeft de politie vrijdag negen invallen in woningen en bedrijven gedaan. Daarbij zijn behalve een 'behoorlijke hoeveel geld' enkele tientallen kilo’s cocaïne, mdma (xtc) en chemicaliën voor synthetische drugs aangetroffen. Ook in Hank en Kaatsheuvel waren er zoekingen.

Vrijdag was voor zover bekend nog niemand aangehouden. ,,Op dit moment is nog niet bekend van wie de verboden middelen zijn'', zegt politiewoordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid. Hij sluit aanhoudingen op korte termijn niet uit.

Bij zeven administratiekantoren in West- en Midden-Brabant waar de verdachte bedrijven en personen klant waren, zijn papieren in beslag genomen.

ZIE OOK: Huiszoekingen in Kaatsheuvel en Hank in onderzoek naar witwaspraktijken van stratenmaker

Hoofdverdachte

Ook bij een van de vermoedelijke hoofdverdachten in de zaak, zakenman L.R. uit Made, heeft de recherche vrijdagmorgen huiszoeking verricht. De man verbleef op dat moment in het buitenland. Bij een zakelijke bekende van de Madenaar, J.B. uit Raamsdonksveer, is de politie eveneens binnengevallen. Ook in Oosterhout, Drimmelen, Hank en Kaatsheuvel waren er zoekingen.

De Landelijke Eenheid vermoedt dat via het stratenmakersbedrijf crimineel geld is wit gewassen. Dat zou zijn gebeurd door valse facturen op te maken voor niet bestaande opdrachten: ,,Op deze wijze kon het bedrijf opdrachten blijven uitvoeren en werd er geld witgewassen.'' . De politie sluit niet uit dat de betrokken administratiekantoren niet wisten dat ze bij criminele praktijken betrokken waren.

Opsporingsonderzoek

Volgens Thomas Aling van de Landelijke Eenheid vloeit de witwaszaak voort uit een lopend opsporingsonderzoek onder leiding van het landelijk parket. Het geeft er alle schijn van dat dit een onderzoek is naar drugshandel en/of -productie.

R. uit Made is een bekende in het criminele (drugs)milieu. In de strafzaak van de van drugs- en wapenhandel verdachte Dongense advocaat Bart V. komt zijn naam ook voor.

Hij is blijkens politie-informatie uit dat dossier een van de bekende West-Brabantse onderwereldfiguren die regelmatig over de vloer komen bij een wapen- en drugsverdachte in Sint Willebrord. Volgens de informatie houden deze mensen 'zich bezig met handel in pillen, weed, coke en amfetamine, afpersing en oplichting.'

Zwart geld

Bij de Sprundelse stratenmaker is de FIOD enkele jaren geleden ook binnen gevallen. Dat gebeurde in zijn toenmalige bedrijf in Zevenbergen. Bij een latere zoeking vond de politie zwart geld en een vuurwapen.