Hoogbejaarde vrouw rijdt auto de sloot in bij Kaatsheuvel

Eind deze week meer duidelijk over knal scoutinggebouw in Kaatsheuvel

28 augustus KAATSHEUVEL - Eind deze week moet meer duidelijk worden over de schade aan het gebouw van Scouting Waalwijk MGB aan De Zandberg in Kaatsheuvel. Dat verwacht scoutingvoorzitter Joris Jonkergouw. Het pand is dicht nadat twee muren zijn ontzet door een knal of explosie. Ook loopt een onderzoek naar de exacte oorzaak van de klap.