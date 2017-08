'Ik vraag het niet voor mezelf, maar voor haar'

,,Mijn dochtertje Helena is 6 jaar, bijna 7. Ze heeft een moeilijke tijd achter de rug. Ze gaat ook een lastige periode tegemoet, al weet ze dat nog niet. Wat ik vraag is vooral voor haar, niet zo zeer voor mezelf."

In de rubriek Bredanaar helpt Bredanaar van BN DeStem vraagt een stadsgenoot met een minimuminkomen om iets wat hij of zij niet zelf kan betalen. Lees hieronder een van de verhalen.

250 euro

Marieke Pouw (37) wil graag een paar dagen en nachten met Helena naar de Efteling. Ze schat de kosten op ongeveer 250 euro.

Marieke is twee jaar geleden gescheiden. ,,In het begin zag Helena haar vader heel weinig. Hij is Groninger van origine. Hij kon aanvankelijk geen woonruimte vinden, dus ging hij tijdelijk bij zijn ouders in Veendam wonen.''

Rooster

Helena zat destijds op de Rudolf Steinerschool. ,,Daar is een rooster van halve dagen, dus dat is niet te combineren met een betaalde baan. Na een tijdje ging ze naar de St. Josephschool, maar in groep 2 ging het al niet goed. Ze bleef zitten.

Helena is slim genoeg, maar het lukt alleen als ze dingen op haar eigen tempo kan doen. Ze heeft op bepaalde gebieden een ontwikkelingsachterstand, zo bleek na heel veel onderzoeken. Dat heeft overigens niets met de scheiding te maken; het is een aangeboren iets waar niemand iets aan kan doen.''

,,Ik ben nu bezig om haar op een school voor speciaal onderwijs geplaatst te krijgen'', vervolgt Marieke, ,,maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.''

Onderzoeken

Helena moest de afgelopen tijd het ene onderzoek na het andere ondergaan. Ze werd in alle situaties geobserveerd. Dat gaat echt ver hoor, voor een kind van die leeftijd. Op de Josephschool voelt ze zich heel fijn, ze heeft er een hoop vriendjes en vriendinnetjes. Maar helaas moet ze nu dus al naar haar derde basisschool. En ze is nog geen 7...''

,,Wat het extra vervelend maakt, is dat ik het haar nog niet kan zeggen. Het is nog niet duidelijk op welke school ze terecht kan en wanneer ze daar kan beginnen. Er lopen nog een paar onderzoeken en voordat de resultaten daarvan bekend zijn, is het misschien al oktober of november. Met een beetje pech kan ze pas rond de Kerst instromen. Dus als ze nu met vragen komt, kan ik alleen maar zeggen dat ik het ook nog niet weet. Terwijl ze door alles al zo onzeker is. Dat wil ik haar niet aandoen.''

Uitkering