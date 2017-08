Inbreker (20) uit Waspik springt uit raam en verstopt zich tevergeefs op dak van schuur

Vermilion na gaslek Loon op Zand: werk was routineklus

14 augustus LOON OP ZAND - De werkzaamheden op de gaswinningslocatie in Loon op Zand waarbij schadelijke vloeistoffen zijn ontsnapt, worden door Vermilion Energy regelmatig uitgevoerd. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is het dan ook nog onduidelijk wat er is misgegaan. Vermilion Energy heeft een intern onderzoek ingesteld.