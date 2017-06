Inzittenden ontvluchten op tijd brandende brommobiel in Loon op Zand

Taakstraf en voorwaardelijk cel na knokken bij ex in Kaatsheuvel

16 juni KAATSHEUVEL - Een 25-jarige Bredanaar heeft vrijdag bovenoop zijn maand voorarrest 120 uur taakstraf en vier maanden voorwaardelijk celstraf gekregen. De straf is voor een knokpartij op 20 augustus 2015 bij de voordeur van zijn ex in Kaatsheuvel.