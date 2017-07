Kaasfabrikant Uniekaas in Kaatsheuvel overgenomen door DOC Dairy Partners

UPDATE VIDEO: Negen invallen in Brabant bij witwasonderzoek FIOD; politie spreekt van 'groot succes'

11 juli WAALWIJK / KAATSHEUVEL / AALST - In het midden en westen van Brabant heeft de politie dinsdag een grote actie tegen witwaspraktijken gehouden. In diverse plaatsen zijn invallen gedaan in woningen en bedrijven, waaronder in Waalwijk, Rijen, Kaatsheuvel en ook het Gelderse Aalst. Dat gebeurde met behulp van politiehonden en militaire bijstand.