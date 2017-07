Kaatsheuvels judotalent Vince Klijsen droomt van Olympisch goud

De Werft in Kaatsheuvel tegen de vlakte

11:15 KAATSHEUVEL - De sloop van De Werft in Kaatsheuvel is in volle gang. Het bekende ontmoetingscentrum en de sporthal gaan komende weken plat. Alleen het voorste deel aan de Berndijksestraat blijft staan voor de gymlessen van de scholen.