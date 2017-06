Kaatsheuvels Present Danger support bij goedmaakshow Five Finger Death Punch

De fans van Five Finger Death Punch bleven verbouwereerd achter in 013 toen hun band er de brui aan gaf. Het leek het einde van de band. Toch wil de band verder. Om de fans tegemoet te komen, wordt er aanstaande maandag een gratis concert gegeven, wederom in 013. Drummer Martijn de Jong van de Kaatsheuvelse band Present Danger was er maandag bij. Tot zijn verbazing zag hij vrijdag op internet dat er maandag een goed-maak-concert komt in 013.

,,Organisator is MOJO en samen hebben zij ons gepresenteerd als support-act", vertelt zanger Thijs de Jong van Present Danger. ,,Hoe gaaf is dat? Die band trekt wereldwijd volle zalen en is echt upcoming. Ze hebben zelf goedkeuring gegeven voor ons als voorprogramma. Voor ons is dit weer een stap verder en een manier om onszelf goed in de kijker te spelen. We gaan er een vette show van maken en daarna met de band genieten van Five Finger Death Punch."