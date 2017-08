Kaatsheuvelse maakt hartvormige kussens voor vrouwen met borstkanker

De kussens zijn speciaal bedoeld voor vrouwen die een operatie hebben ondergaan. Een kussen in de vorm van een hart dat onder de arm wordt gelegd, biedt verlichting van de pijn. Het voorkomt de druk van de arm tegen het lijf. Gerda Schalkwijk pikte het initiatief op samen met Maria Brouwers. Over de kussens zegt ze: ,,Mooi zijn ze niet, want de vorm is wat puntig. Ze moeten namelijk wel precies passen.''

Artsen in Amerika kwamen met de vondst. Na een belrondje bleken de ziekenhuizen in Tilburg en Den Bosch de kussens al te krijgen. Zo kwam het tweetal uit op Eindhoven.

Opvulochtenden

Het Catharina Ziekenhuis voert zo'n 300 borstoperaties per jaar uit. Toch levert Schalkwijk in totaal geen 300 kussens, maar 600. ,,In elk pak zitten twee kussens. Eén voor in bed of op de bank en een kleinere, voor in de auto."