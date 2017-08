Korter wachten in Efteling: reserveren voor Python

De Efteling denkt dat de wachttijd bij de achtbaan zo beperkt kan worden tot maximaal een kwartier. Het experiment duurt twee maanden en de Efteling verwacht er veel van. Als het een succes is, kan het systeem worden ingevoerd bij meer attracties in het sprookjespark in Kaatsheuvel.

De proef gaat van start op 15 september en duurt twee maanden. Vandaag, maandag 28 augustus, starten de voorbereidingen voor het plaatsen van de boarding pass-automaat. Want hoewel de Efteling met de test ook vooral de digitale mogelijkheden wil benutten van de Efteling-app, kunnen parkbezoekers zonder smartphone echter ook een fysiek kaartje trekken bij de Python-toegang. ,,We weten dat wachten het minst favoriete onderdeel van een dagje uit is'', aldus een woordvoerster. ,,Nu kunnen ze in de tussentijd naar een andere attractie of bijvoorbeeld een terrasje pikken". Via de Efteling-app reserveren kan overigens alleen wanneer je eenmaal binnen de muren van het park bent, de avond tevoren alvast wat Python-ritjes boeken kan dus niet.