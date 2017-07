Langnek moedigt Vierdaagse-lopers aan

VIDEO: Ook New York wil tassen van Kaatsheuvels familiebedrijf

4 juli KAATSHEUVEL - Debbie Mutsaers (25) timmert met Mutsaers Lederwaren hard aan de weg. Tweeënhalf jaar geleden nam ze als derde generatie het bedrijf van haar vader over. In die tijd ontwikkelde ze onder meer een nieuwe lijn en kwam er een webshop, allemaal vanuit Kaatsheuvel. Inmiddels worden de tassen ook in Amerika verkocht.