Loon op Zand haakt af: 'Visie alleen voor Langstraat is ons te beperkt'

KAATSHEUVEL - De gemeente Loon op Zand is niet van plan om samen met Waalwijk en Heusden een toekomstvisie te maken. ,,Een focus alleen op De Langstraat is ons te beperkt", zegt burgemeester Wim Luijendijk van Loon op Zand. ,,We werken ook samen met andere gemeenten."

Loon op Zand legt met zijn besluit een verzoek terzijde van de provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten heeft meerdere keren gevraagd aan Waalwijk, Heusden en Loon op Zand om samen na te denken over de toekomst en een en ander op papier te zetten. Waalwijk en Heusden willen dat wel, Loon op Zand ziet er de meerwaarde niet van in. ,,Als gemeente maken we al deel uit van de regio Hart van Brabant", zegt Luijendijk. Daarin zitten negen gemeenten. ,,Natuurlijk willen we samenwerken, ook met Waalwijk en Heusden. Maar niet op de manier die de provincie wil."

Loon op Zand wil bij elk vraagstuk kijken wat de beste oplossing of samenwerking is. ,,Voor jeugdzorg werken we bijvoorbeeld samen in Hart van Brabant, voor ICT met Oosterhout en op het vlak van vergunningverlening en handhaving met Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek. We zoeken steeds de meest effectieve samenwerkingsvorm, waarbij onze zelfstandigheid niet in het geding is."

Gemiste kans

Burgemeesters Nol Kleijngeld van Waalwijk en Jan Hamming van Heusden spreken van een 'gemiste kans'. ,,De vraag van de provincie lijkt mij uiterst zinnig", zegt Kleijngeld. ,,Wij werken ook samen binnen de regio Hart van Brabant, maar er zijn ook nog andere dingen waar je over na kan denken op een kleiner schaalniveau. Hoe houden we in De Langstraat bijvoorbeeld ook in de toekomst onze voorzieningen op orde?"