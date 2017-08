Man moet met hoogwerker uit huis worden gehaald in Kaatsheuvel na val

Re­cla­me­be­las­ting verdeelt Kaatsheuvelse winkeliers centrumgebied

3 augustus KAATSHEUVEL - De jaarlijkse heffing van de Reclamebelasting stuit steeds meer winkeliers in het centrum van Kaatsheuvel tegen de borst. Sommige winkeliers hebben hun reclame-uitingen al van de gevel gehaald. Anderen zeggen hun aanslag niet te betalen. Volgens de tegenstanders is er teveel onduidelijkheid over waar hun geld naar toe gaat en blijft er teveel aan de 'strijkstok ' hangen.