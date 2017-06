Man zwaait met wapenstok in Peperstraat Kaatsheuvel

UPDATE Vrouw onwel geworden na poging tot brandstichting; aanhouding was in andere zaak

10:18 KAATSHEUVEL - De politie hield vrijdagavond een grote zoekactie in de buurt van de Langemeer in Kaatsheuvel in verband met een poging tot brandstichting van een auto. De auto is aangepast voor een gehandicapte bestuurder. Een vrouw die bij de zaak betrokken is, is om 00.30 uur onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht.