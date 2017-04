Man zwaargewond na remmen voor politiecontrole op Midden-Brabantweg; weg afgesloten

VIDEO: Mi­ne­craft-ver­sie Villa Pardoes laat patiëntjes contact houden

26 april KAATSHEUVEL - Villa Pardoes in Kaatsheuvel is digitaal nagemaakt in het computerspel Minecraft. Op 30 mei gaat de digitale villa open voor patiëntjes. Het idee komt van de 12-jarige Bas van der Reijden uit Tilburg. Hij hoopt vooral dat de ernstig zieke kinderen die in Villa Pardoes hebben verbleven en vriendschap hebben gesloten ook daarna via ‘MineVilla’ contact kunnen houden.