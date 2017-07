Motorrijder gewond bij frontale botsing tegen vrachtwagen

Gehandicapten teleurgesteld in Efteling: ook Symbolica niet voor rol­stoel­ge­brui­kers

17 juli KAATSHEUVEL - Het was een grote domper voor Annemarie Verbunt. Ze was zaterdag in de Efteling om eindelijk dat gedroomde ritje te maken in de nieuwe attractie Symbolica. Tot ze bij de ingang een vervelend pictogram zag. Kun je niet uit je rolstoel? Dan kun je Symbolica niet in.