Motors botsen tijdens truckrun Kaatsheuvel

Boete na chloorgaswolk in zwembad Loon op Zand

6 april LOON OP ZAND - Het zwembad Vital in Loon op Zand is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 4000 euro. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de chloorgaswolk die ontstond op 18 september 2012.