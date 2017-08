Niet meer bobben in Efteling tijdens regen

De bob was vanaf zaterdag 5 augustus bijna een week gesloten na een 'technische storing'. Toen zijn de banden die de sleeën opvangen en doorsturen aan het einde van de rit zijn vervangen, waarna het probleem niet meer opgetreden. De storing zou echter niets te maken hebben met een lichte botsing tussen twee bobsledes die kort daarvoren optrad. Wel blijkt nu dat het risico op dergelijke botsingen wat groter is als de baan nat is.

Om problemen in de toekomst te voorkomen, heeft De Efteling daarom besloten de bobbaan gewoon helemaal stil te leggen wanneer het gaat regenen. Zoals meteen vandaag, donderdag het geval was. ,,Maar als het flink regent worden de Baron en de Python ook tijdelijk stilgezet'', zo voegt de woordvoerster te. Ze ontkent overigens ook dat de maatregel te maken zou hebben met de leeftijd van de 32-jaar oude attractie. Plannen om de bobbaan te vervangen zijn er volgens haar ook niet.

Een populaire Efteling-attractie Phyton die al begin september voor langere tijd voor onderhoud zou worden stilgelegd, blijft nog even doordraaien. Door een vertraging in de productie van nieuwe delen voor de achtbaan, kan deze onderhoudsbeurt pas komende winter worden uitgevoerd. Zo gauw bekend is wanneer deze nieuwe onderdelen binnenkomen, wordt hiervoor ook de speciale onderhoudsagenda aangepast. Hierop kunnen Efteling-bezoekers precies zien of hun favoriete attracties niet toevallig net dicht zijn hun geplande bezoeksdag.