Oorlogsmonument vernield in Kaatsheuvel, messing vogel is verdwenen

KAATSHEUVEL - Het Kaatsheuvelse oorlogsmonument ter nagedachtenis aan vliegenier Pierre van Boxtel is vernield. De grote messing vogel die op een twee meter hoge sokkel prijkte, is verdwenen.

Het beeld stond er sinds 1995, ter nagedachtenis aan de Kaatsheuvelnaar die tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn vliegtuig verongelukte in Engeland. Op de grote betonnen sokkel stond een vogel die omhoog lijkt te vliegen. ,,Vandalen hebben er al een paar keer aan gehangen. Daardoor hing hij een beetje sneu naar beneden'', zegt 'buurman' Jan van Kuijk van de parochie. Wie het waren? ,,Jongens met capuchons. Daar heb ik nooit meer iets van gehoord.''

Eigenhandig boog hij de vogel in 2013 weer recht. Dat kostte hem een avond; het metaal laat zich niet zomaar buigen. Maar in de jaren erna hingen er weer mensen aan en boog de vogel weer met de snavel naar beneden.

,,Ik had de gemeente gevraagd om het eens te restaureren. Dus toen ik dinsdagmorgen zag dat het beeld weg was, dacht ik eerst dat het bij de gemeente zou liggen'', zegt Van Kuijk. Daar bleek men van niets te weten, en dus publiceerde de gemeente donderdagmiddag een oproep op Facebook, met daarbij een afbeelding van de vogel in volle glorie.

Herdenking

Op 4 mei wordt er altijd een krans of bloemen gelegd bij het monument. ,,Van Boxtel is een lokale oorlogsheld. Hij maakte in Engeland een verkeerde manoeuvre, waardoor hij neerstortte'', legt gemeenteambtenaar Leendert Tegelaar uit. Hij is contactpersoon voor mensen die iets van de vogel hebben gezien. De gemeente gaat ook aangifte doen.

Van Kuijk en Tegelaar gaan er niet van uit dat het beeld gestolen is voor de waarde. Van Kuijk: ,,De koperen platen zitten nog op de sokkel. Anders hadden ze die ook wel gestolen. Mogelijk is het per ongeluk afgebroken en heeft iemand het meegenomen.''