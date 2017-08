Schadelijk aardgascondensaat ontsnapt in Loon op Zand; gemeente pas laat geïnformeerd

LOON OP ZAND - Op de gaswinningslocatie van Vermillion Energy in Loon op Zand, is eind vorige week het schadelijke aardgascondensaat ontsnapt. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Voor zover bekend heeft het incident niet geleid tot gezondheidsproblemen bij mensen.

Volgens wethouder Gerard Bruijniks (Gemeentebelangen) van Loon op Zand deed het incident aan de Loonse Molenstraat zich voor in de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 augustus, en werd de gemeente daarover pas veel later geïnformeerd. Wat exact is voorgevallen kan Bruijniks nog niet zeggen; hij is in afwachting van een rapport van het RIVM. Bovendien is volgens hem niet de gemeente maar het ministerie van Economische Zaken 'bevoegd gezag'. Het bedrijf en het ministerie waren niet bereikbaar voor een reactie.

Vooruitlopend op het RIVM-rapport gaat Bruijniks ervan uit dat alle 'noodzakelijke maatregelen' zijn getroffen. Hij heeft op dit moment geen aanwijzingen dat de volksgezondheid in gevaar is geweest. ,,Maar ik wil eerst het rapport zien. Aan de andere kant, als het ministerie van Economische Zaken en het RIVM erbij zijn betrokken, mag ik ervan uit gaan dat goed is gekeken naar aspecten van gezondheid en veiligheid."

Maximale voorzichtigheid

Inmiddels heeft raadslid Peter Flohr van Pro3 vragen gesteld over het incident. De fractie wil volgens Flohr geen paniek zaaien, maar wel wil ze snel duidelijkheid van Bruijniks over wat is gebeurd. Volgens de partij was sprake van een lekkage bij de gasinstallatie en is aardgascondensaat, dat onder meer benzeen bevat, ontsnapt. Aardgascondensaat is brandbaar en explosief.

Volledig scherm Een strook grond waar de maïs weggehaald, met op de achtergrond de installatie van Vermillion. © foto privécollectie

Volgens Flohr is het condensaat terechtgekomen op gewassen en gebouwen in de nabije omgeving. Vermillion zou al een strook maïs hebben weggehaald, aldus Flohr. Pro3 wil verder onderzoek naar het mogelijke verspreidingsgebied en roept op tot alertheid en maximale voorzichtigheid.

Quote Geen paniek, wel alertheid en maximale voorzichtigheid Peter Flohr, raadslid Pro3

Wethouder Bruijniks werd pas afgelopen donderdag, een week na het incident, op de hoogte gesteld. Ambtelijk was Loon op Zand twee dagen eerder geïnformeerd. Bruijniks vindt dat veel te laat. ,,Ze hadden ons eerder op de hoogte moeten stellen, gelet op de belangen die spelen. Ik had dit eerder moeten weten."

Bruijniks belooft zich te zullen inzetten voor de belangen van de bewoners, niet alleen als het gaat om hun gezondheid, ook als het gaat om schadeloosstelling. De wethouder heeft vrijdagavond met een van de omwonenden gesproken.