Supervrijwilliger Hennie Meijer met pensioen, maar mensen blijven spullen dumpen bij zijn huis

'Kaalslag' bosrand aan Moleneind in Loon op Zand

9 augustus LOON OP ZAND - Een bosperceel aan het Moleneind in Loon op Zand is te fors gesnoeid. Pro3-raadslid Jan van Gorkum spreekt van een 'kaalslag die niet meer te herstellen is'. Hij heeft de gemeente verwittigd. ,,Ook een zomereik van een jaar of tachtig is mee gerooid."