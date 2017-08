Uno Animo dreigt contributie te verhogen als niet meer ouders vrijwilliger worden

De brief, die op de site van de voetbalclub te lezen valt, begint meteen met de opmerking: '300 % CONTRIBUTIEVERHOGING!!!'. Dat heeft een reden volgens de anonieme schrijver. 'Grappig toch, wil je de aandacht van een Nederlander, praat dan over zijn portemonnee. Een makkelijk marketingtrucje.'

Druk zijn

De inhoud van de brief is beslist geen grapje. De schrijver stelt dat veel ouders te weinig tijd vrij maken voor vrijwilligerswerk en om hun kind te helpen. 'We hebben tenslotte geen tijd?! De grootste onzin natuurlijk als je bedenkt dat de Nederlander gemiddeld 27 uur per week achter of voor een beeldscherm zit.'

De schrijver heeft nog meer klachten over een deel van de ouders. 'Wat ons opvalt is dat mensen die echt druk zijn kans zien om ook nog tijd vrij te maken voor wat uren vrijwilligerswerk bij de club van hun zoon en/of dochter. Daar staan al die auto's tegenover die het sportpark als bushalte zien om een kind af te zetten. 10 minuten heen en 10 minuten terug voor 60 minuten training. Dan vragen wij ons af wat die chauffeur dan wil doen in die tussenliggende 40 minuten. Druk zijn?'

Stappenplan

Ondanks de grote problemen, zie de club wel een mogelijk oplossing. Dat blijkt uit het stappenplan dat bij de brief zit.

Stap 1: De club geeft aan dat zij voor 1 september 75 nieuwe vrijwilligers wil. Wordt dat aantal bereikt, is de club uit de brand. Dan blijft het bij deze mail.

Stap 2: Wordt dat aantal niet bereikt, dan moeten de ouders die niet als vrijwilliger meehelpen bij de club tien euro per maand bijbetalen voor hun kind. De extra inkomsten zijn niet voor de club zelf. 'Alle vrijwilligers betalen uiteraard een lager tarief. Niets doen is dus extra betalen en dat geld gebruiken we om vrijwilligers beduidend minder te laten betalen. De ene hand wast de andere, wel zo eerlijk.'

Stap 3: Als ook over een seizoen 75 nieuwe vrijwilligers zich nog niet gemeld hebben bij de club, dan voert Uno Animo een vrijwilligersplicht in. Dat betekent dat kinderen van wie de ouders niet meehelpen bij de club, ook niet meer mogen voetballen.

Ballen