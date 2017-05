Veel oponthoud op Spoorlaan in Drunen na kettingbotsing met vier auto's

UPDATE Efteling niet blij met ‘gratis kaartjes op Facebook’, gegevens mogelijk doorverkocht

11 mei KAATSHEUVEL - Het was even schrikken voor goedgelovige Facebook-gebruikers. ‘Gratis 5 tickets’ kwam er op hun tijdlijn te staan. Volop werd deze advertentie gedeeld. Blijkt nu: hartstikke nep! De Efteling is hier niet blij mee. ,,We nemen afstand van deze actie en waarschuwen om hier niet aan deel te nemen.”