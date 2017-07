VIDEO: Eerste bezoekers uitzinnig over Symbolica

Bouw medisch centrum Rozet in Jozefkerk Kaatsheuvel start volgende maand

29 juni KAATSHEUVEL - Volgende maand start de bouw van het medisch centrum in de voormalige St.-Jozefkerk in Kaatsheuvel. Begin 2018 moet het nieuwe gezondheidscentrum klaar zijn. De naam ervan wordt 'Rozet' en is bedacht door B. van der Linden, die de prijsvraag won. Het staat voor samenwerking.