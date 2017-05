VIDEO: Feest bij oma Tom Dumoulin in Loon op Zand

LOON OP ZAND - Ze zijn best wat gewend bij Residentie Molenwijck in Loon op Zand met mevrouw Toos Kimmel in hun midden. Haar talentvolle kleinzoon wielrenner Tom Dumoulin deed vorig jaar al van zich spreken met Olympisch zilver. Maar de spectaculaire overwinning in de Giro was reden voor een roze gekleurd feestje maandagmiddag. Met de nuchtere oma als middelpunt van alle belangstelling. ,,Vanmorgen was het even heftig. Ik heb wel tweehonderd handen geschud."