VIDEO: Villa Pardoes digitaal nagemaakt in computerspel om patiëntjes contact te laten houden

KAATSHEUVEL - Villa Pardoes in Kaatsheuvel is digitaal nagemaakt in het computerspel Minecraft. Op 30 mei gaat de digitale villa open voor patiëntjes. Het idee komt van de 12-jarige Bas van der Reijden uit Tilburg. Hij hoopt vooral dat de ernstig zieke kinderen die in Villa Pardoes hebben verbleven en vriendschap hebben gesloten ook daarna via ‘MineVilla’ contact kunnen houden.

,,In Villa Pardoes maken de kinderen veel vrienden, maar als ze na een week uit hun vakantiehuisje moeten, zien ze elkaar nooit meer,” aldus Bas. ,, Dat is eigenlijk best wel zielig want door hun ziekte kunnen ze al moeilijk contact zoeken. In MineVilla kunnen ze elkaar terugzien, een eigen droomkamer maken, samen minigames spelen, chatten en afpreken om elkaar in het echt te zien. En zijn in MineVilla geen beperkingen want je kunt daar rennen en springen net als gezonde kinderen.”

Ernstig zieke kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud kunnen met hun familie een weekje gratis vakantie vieren in Villa Pardoes in één van de twaalf vakantiewoningen. Villa Pardoes draait grotendeels op vrijwilligers. De vader van Bas, Edwin van der Reijden, is naast lid van de raad van toezicht van Villa Pardoes ook vrijwilliger en Bas helpt hem al van kinds af aan. Bas is ook een fervent Minecraftspeler en dat bracht hem op het idee om de villa na te bouwen in het spel als een digitale speel- en ontmoetingsplek.

Uiteindelijk heeft Bas de digitale versie van Villa Pardoes niet zelf gebouwd: ,,Daarvoor kregen we hulp van museum GeoFort dat met hun project GeoCraft heel Nederland na wil bouwen in Minecraft. Ze hebben MineVilla gratis voor ons gemaakt. Het is al sinds november klaar maar nog niet open.”

Dat gebeurt pas op 30 mei. Een door Villa Pardoes opgerichte jeugdraad van toezicht test intussen MineVilla wel uit. ,, Het zijn twaalf kinderen, vooral kinderen van vrijwilligers, die samen kijken of alles werkt in MineVilla en of alle spelletjes wel leuk zijn.” De jeugdraad blijft ook na de lancering bestaan om te testen en toezicht te houden op het functioneren van de digitale villa.

Eigen platform voor ouders

In eerste instantie is MineVilla alleen toegankelijk voor patiëntjes en hun broertjes en zusjes via https://geocraft.nl/minevillapardoes/, maar directeur Peter Persoon van Villa Pardoes heeft ook digitale plannen voor de ouders. Die moeten in september vorm gaan krijgen, in een samenwerkingsverband met de Fontys-opleiding International Lifestyle Studies in Tilburg.

Persoon vertelt: ,,Alles wat de ouders met elkaar delen binnen Villa Pardoes voelt minder zwaar. Het gaat soms om verzorgingstips of vragen over de volgende fase van een ziekte. Dat willen we faciliteren met een speciale besloten internetsite. Tegelijkertijd moeten de ouders ook kunnen zien wat hun kinderen doen in MineVilla en kunnen meespelen, net zoals kinderen in het echte leven spelen in een speelkamer terwijl ouders praten en koffie drinken in de huiskamer.” Directeur Peter Persoon wil het ouderplatform stapsgewijs ontwikkelen en uitbouwen en wil jonge mensen bij de uitwerking van het concept betrekken.

Persoon: ,,Het is niet de vraag of we gaan digitaliseren, maar wanneer en hoe. En we willen niet te laat instappen. We hebben nu bijvoorbeeld veel informatie voor ouders en sponsoren op papier. Dat wordt door onze vrijwilligers verspreid en uitgelegd. Als we dat digitaal kunnen doen, wordt ons bereik veel groter en kunnen we beter informeren. En misschien levert dat ook wel extra sponsoren op, maar het scheelt ook werk voor onze vrijwilligers. Zo hebben zij weer meer tijd voor persoonlijk contact met de gasten.”

Prijs

En Bas? Hij maakt kans op een prijs voor zijn MineVilla-idee. Hij is samen met twee anderen genomineerd voor de Young Innovation Award, één van de prijzen die tijdens de Young Impact Awards worden uitgereikt. Dat gebeurt dit jaar voor het eerst, op 30 mei. De Young Impact Awards zijn bedoeld voor jongeren die met hun ideeën de wereld willen verbeteren. Wie wint, krijgt de eer en hulp bij het uitvoeren van de plannen: ,,Maar MineVilla is al af.”